Japon tekniğiyle yetiştirdi. 5 yılda 5 tarla sahibi oldu
21.05.2026 11:57
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 5 dekarlık alanda kuşkonmaz üretimine başlayan vatandaş, yıllar içinde üretim alanını genişletti.
Ödemiş'in Kurucuova Mahallesi'nde yaşayan Ali Akgün, İzmir'e ilk yeşil kuşkonmazı getiren isimlerden biri oldu. Zamanla kuşkonmaz üretimin alanını ve çeşidini arttıran Akgün, 2 yıl önce bu defa beyaz kuşkonmaz yetiştirmek için kolları sıvadı.
Akgün, ilk beyaz kuşkonmazların hasadını yaptı.
5 DEKARLA BAŞLADI, 5 TARLASI OLDU
Ali Akgün, "5 yıl önce bu topraklarda kuşkonmaz dikimi gerçekleştirdik ve beklemediğimiz kadar iyi bir sonuç aldık. Elde ettiğimiz kazançla her yıl yeni bir tarla ektik. Bugün geldiğimiz noktada beş tarlamız oldu" dedi.
Yeşil kuşkonmazın artık piyasada yaygınlaştığını belirten Akgün, beyaz kuşkonmaza yönelme nedenini “Beyaz kuşkonmaz üretimi daha fazla işçilik gerektiriyor. Türkiye, beyaz kuşkonmazı tanısın istiyorum” şeklinde konuştu.
Üretim alanlarını farklı rakımlara yaydıklarını aktaran Akgün, şöyle devam etti:
"Bıçakçı Ovası'nda da dikim yaparak kuşkonmaz üretimini 600 rakımdan 1100 rakıma kadar devam ettiriyoruz. Bundaki amacının hasat dönemini uzatarak pazardaki devamlılığı sağlamak."
Beyaz kuşkonmaz üretiminde Japon tünelleme tekniğini kullandığını açıklayan Akgün, yeni projelerinde , 'Toprak Altı Beyaz Kuşkonmaz Sistemi' ile aynı anda hem yeşil hem de beyaz kuşkonmaz üretimi yapmayı hedeflediklerini kaydetti.
"DAHA AZ SU TÜKETEN BİR ÜRÜN"
Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, kuşkonmazın özellikle su tüketimi açısından dikkat çekici özellikler taşıdığını söyledi.
Su kaynakları açısından zorlanan bir bölgede alternatif üretim modellerine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Erdoğan, “Kuşkonmaz; mısır ve patates gibi ürünlerle kıyaslandığında daha az su tüketen, daha yüksek katma değer sağlayan ve verimli bir ürün olarak öne çıkıyor" dedi.
Bölgede 7 üreticinin toplam 80 dönüme yakın alanda kuşkonmaz üretimi gerçekleştirdiğini belirten Kaymakam Erdoğan, bu üretimin yaygınlaştırılması için çalışma yapılabileceğini kaydetti.
Kuşkonmazın önemli bir ihracat potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Kaymakam Erdoğan, üretim kapasitesi ve pazar verilerinin araştırılarak kalkınma ajansları ve ilgili kurumlara sunulacağını kaydetti.
YASAL UYARI
İZMIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İZMIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.