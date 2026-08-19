Japonlar şifa niyetine kullanıyor. 100 dönümle başladı, seneye 500 dönüm ekecek

Hedefini de büyüttüğünü kaydeden Kolukısa, "İlk ektiğimde 100 dönümdü, daha sonra 200 dönüme çıkarttım. Bu sene 260 dönüm. Seneye inşallah 500 dönüm yapacağım. Ektiğim aspir de yüksek oleik aspir. Yüksek oleik aspir de, zeytinyağındaki, avokadodaki değerler, fındıkta, bademde, cevizde olan değerlerin aynısı. Kalp damar hastalıklarına çok iyi geldiği söyleniyor. Bundan dolayı bir hevesle başladık. Sarız'da bunu yaymaya çalışıyoruz. İnşallah Sarız'da da başarılı oluruz. Aspir üretiminde Türkiye'de Kayseri birinci. Kayseri'de de biz ilçe olarak birinci olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.