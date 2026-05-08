Kabuklarını kırmaya başladılar. Karadeniz'de doğaya bırakılacaklar

Çalış, şöyle konuştu:

“2026 yılında 3 bin 500 adet sülün üretimi planlanmış olup üretim devam ediyor. Özellikle fındık üretim alanlarında yaygın olarak görülen ve ciddi ekonomik kayıplara yol açan zararlılardan biri olan kahverengi kokarca başta olmak üzere çeşitli tarım zararlıları ile beslenen sülünler, kimyasal ilaç kullanımına alternatif bir biyolojik mücadele yöntemi olarak öne çıkıyor”

Çalış, üretilen sülünlerin Samsun ve Ordu'da doğaya bırakılacağını sözlerine ekledi.