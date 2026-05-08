Kabuklarını kırmaya başladılar. Karadeniz'de doğaya bırakılacaklar
08.05.2026 13:09
Karadeniz'de kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadele için kuluçkaya yatırılan sülün yumurtalarından yavrular çıkmaya başladı.
Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı istasyonda 3 bin 500 yumurta, 21 gün önce kuluçka makinesine yerleştirildi.
Kabuklarını kırmaya başlayan yavrular, 12 ila 14 haftalık hale geldikten sonra doğaya bırakılacak.
Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Engin Yılmaz Çalış, sülünün yerde yaşayan veya kısa mesafelerde uçabilen kuş türü olduğunu söyledi.
Sülünlerin erkek bireylerinin renkli ve gösterişli tüy yapısıyla, dişilerinin ise daha sade görünümüyle dikkat çektiğini vurgulayan Çalış, "Doğal yaşam alanları açık alanlar, çalılıklar ve tarım arazileridir. Türkiye'de özellikle Karadeniz olmak üzere Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yayılım gösteren sülünler, tohum yayılımı, böcek tüketimi ve biyolojik çeşitliliğe katkılarıyla ekosistemde önemli bir rol oynar" dedi.
Çalış, şöyle konuştu:
“2026 yılında 3 bin 500 adet sülün üretimi planlanmış olup üretim devam ediyor. Özellikle fındık üretim alanlarında yaygın olarak görülen ve ciddi ekonomik kayıplara yol açan zararlılardan biri olan kahverengi kokarca başta olmak üzere çeşitli tarım zararlıları ile beslenen sülünler, kimyasal ilaç kullanımına alternatif bir biyolojik mücadele yöntemi olarak öne çıkıyor”
Çalış, üretilen sülünlerin Samsun ve Ordu'da doğaya bırakılacağını sözlerine ekledi.
