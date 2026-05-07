Kabus gibi 4 dakika. Yaşlı adamı dövüp gasbetti
07.05.2026 18:52
Son Güncelleme: 07.05.2026 19:51
Ankara'da bir şahıs, kaldırımda karşılaştığı 93 yaşındaki kişiyi dakikalarca döverek cüzdanındaki 7 bin lirayı aldı. O anlar kameralara yansıdı.
Ankara'da 15 suç kaydı bulunan Serkan Aytaç'ın (36), Zafer Savun'u (93) yaklaşık 4 dakika darbedip, içerisinde 7 bin lira olan cüzdanını gasbettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay sonrası yakalanan Aytaç, tutuklandı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
BAŞKA BİRİNİ "YÜRÜ GİT" DİYEREK UZAKLAŞTIRDI
Görüntülerde kaldırımdaki basamakları güçlükle çıkan Savun'u karşısına çıkan Serkan Aytaç'ın yumruklayıp yere düşürdüğü anlar yer aldı. Zafer Savun, 'İmdat' diye çevreden yardım isterken, şüpheli bu sırada kaldırımdan geçen kişiye 'Yürü git buradan' diye bağırdı.
Bu kişi korkup uzaklaşırken, Aytaç, Zafer Savun'nun paltosundan cüzdanını çıkarıp içindeki paraları saymaya başladı. Şüpheli içerisindeki 7 bin lira ile cüzdanı alırken, Savun, 'Bırak artık, başka yok' dedi.
Şüpheli, tekme ve yumruklarla darbettiği Zafer Savun'yu kaldırıp duvar dibine attı. Yaklaşık 4 dakika boyunca Savun’yu darbeden Serkan Aytaç daha sonra olay yerinden ayrıldı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Savun, hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin, güvenlik kamerasından tespit ettiği Aytaç, gözaltına alındı.
15 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI
15 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen Aytaç, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Zafer Savun'nun ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
YASAL UYARI
ANKARA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANKARA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.