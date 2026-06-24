Kaçak diş protezi imalathanesine baskın

24.06.2026 11:20

Son Güncelleme: 24.06.2026 11:22

DHA

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Hatay'da kaçak diş protezi imalathanesine baskın düzenlendi. Operasyon sonucu çok sayıda cihaz ve malzeme ele geçirilirken kişi gözaltına alındı.

Kaçak diş protezi imalathanesine baskın
DHA

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak diş protezi, implant ve porselen diş imalatı yapıldığı bilgisi sonrası harekete geçti.

Kaçak diş protezi imalathanesine baskın 1
DHA

Adrese baskın yapan ekipler, 3 boyutlu yazıcı ve yazıcı reçinesi, kül ocak ve vibrasyon cihazı, alçı kesme motoru, çift el kumlama makinesi, çene hareketlerini taklit eden alet, 2 mufla ve 45 diş ölçü kaşığı, 90 protez düzeltme frezi ve 3 kilogram dental alçı ele geçirdi.

Kaçak diş protezi imalathanesine baskın 2
DHA

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler İ.E. ile A.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

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