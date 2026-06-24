Kaçak diş protezi imalathanesine baskın

Adrese baskın yapan ekipler, 3 boyutlu yazıcı ve yazıcı reçinesi, kül ocak ve vibrasyon cihazı, alçı kesme motoru, çift el kumlama makinesi, çene hareketlerini taklit eden alet, 2 mufla ve 45 diş ölçü kaşığı, 90 protez düzeltme frezi ve 3 kilogram dental alçı ele geçirdi.