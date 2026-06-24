Kaçak diş protezi imalathanesine baskın
24.06.2026 11:20
Son Güncelleme: 24.06.2026 11:22
Hatay'da kaçak diş protezi imalathanesine baskın düzenlendi. Operasyon sonucu çok sayıda cihaz ve malzeme ele geçirilirken kişi gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak diş protezi, implant ve porselen diş imalatı yapıldığı bilgisi sonrası harekete geçti.
Adrese baskın yapan ekipler, 3 boyutlu yazıcı ve yazıcı reçinesi, kül ocak ve vibrasyon cihazı, alçı kesme motoru, çift el kumlama makinesi, çene hareketlerini taklit eden alet, 2 mufla ve 45 diş ölçü kaşığı, 90 protez düzeltme frezi ve 3 kilogram dental alçı ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler İ.E. ile A.E. hakkında adli işlem başlatıldı.
YASAL UYARI
HATAY Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. HATAY Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.