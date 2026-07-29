Kadıköy Rıhtım Camii'nde ilk adım atıldı. İnşaat resmen başladı
29.07.2026 14:56
Kadıköy Rıhtım Camii için ilk adım bugün atıldı. Yaklaşık 7 bin kişilik kapasiteye sahip olacak caminin inşaatının 3 yıl sürmesi bekleniyor.
CAMİ İNŞAATI BAŞLADI
Kadıköy Rıhtım Sahili'ne inşa edilecek dev cami için önemli bir adım atıldı. Caminin ilk kazığı bugün vurularak caminin inşası başlatıldı.
Ana kubbesi çapı 25 metre, ana kubbe yüksekliği 44.5 metre, 3 şerefeli minare yüksekliği 90.85 metre, 2 şerefeli minaresi ise 78.12 metre olarak yapılması planlanan camide 7 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği, 750 araçlık kapalı otopark ve 300 araçlık açık otopark alanı olacağı bildirildi. Öte yandan caminin, yüksek teknoloji ile mühendisliğin ileri seviyesinde inşa edileceği öğrenilirken, kendi enerjisini kendi bünyesinde üretecek nitelikte ve yağmur sularının toplanarak kullanılabileceği doğa dostu bir yapı olması hedefleniyor.
"SADECE BİR İBADETHANE DEĞİL"
“Kadıköy'ümüze sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda sanat atölyeleri, kütüphanesi, konferans salonları, aşevi, taziye evi ve 4-6 yaş Kur'an kursuyla bir yaşam alanı inşa edeceğiz. Bunu İstanbul'umuzla birlikte, Kadıköy'ümüzle birlikte, bütün millet olarak el birliğiyle yoğuracağımız bir medeniyet eserini inşa edeceğiz.”
"İstanbul'un muhtemel bütün deprem riskleri de dikkate alınarak önce zemin güçlendirilmiş olacak. Yaklaşık 2 bin 100 kazık ve 6 bine yakın jet grout uygulanacak. İlk hedefimiz otoparkı en kısa zamanda Kadıköy halkının hizmetine açmak, ardından da cami inşaatını hızlı bir şekilde tamamlamak."
İNŞAATIN SÜRESİ 3 YIL OLARAK ÖNGÖRÜLÜYOR
Cami inşaatının tamamlanmasının 3 yıl olarak öngörüldüğünü söyleyen Kaya, "Genelde biliyorsunuz geleneğimizde müteahhidin verdiği tarih ne kadar geri çekileceği konuşulur. Müteahhit bize 3 yıl gibi ifade etmişti ama mümkün olduğu kadar bunu erkene çekmek en büyük hayalimiz" diyerek sözlerini sonlandırdı.
Öte yandan inşaat alanı ve çalışmalar havadan da görüntülendi.
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