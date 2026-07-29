Kadıköy Rıhtım Camii'nde ilk adım atıldı. İnşaat resmen başladı

“Kadıköy'ümüze sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda sanat atölyeleri, kütüphanesi, konferans salonları, aşevi, taziye evi ve 4-6 yaş Kur'an kursuyla bir yaşam alanı inşa edeceğiz. Bunu İstanbul'umuzla birlikte, Kadıköy'ümüzle birlikte, bütün millet olarak el birliğiyle yoğuracağımız bir medeniyet eserini inşa edeceğiz.”

"İstanbul'un muhtemel bütün deprem riskleri de dikkate alınarak önce zemin güçlendirilmiş olacak. Yaklaşık 2 bin 100 kazık ve 6 bine yakın jet grout uygulanacak. İlk hedefimiz otoparkı en kısa zamanda Kadıköy halkının hizmetine açmak, ardından da cami inşaatını hızlı bir şekilde tamamlamak."