Kadın kılığına girip emekli polise kurşun yağdırdı
09.08.2026 14:19
Son Güncelleme: 09.08.2026 15:43
Gaziantep'te bir kişi, tarla meselesi nedeniyle yaklaşık 5 yıldır husumet yaşadığı emekli polis memura kadın kılığına girerek silahlı saldırı düzenledi.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde İlhan T. isimli bir kişi, tarla meselesi nedeniyle yaklaşık 5 yıldır husumet yaşadığı 68 yaşındaki emekli polis memuru Ökkeş Koyuncu'ya silahlı saldırı düzenlemek için siyah çarşaf giyerek kadın kılığına girdi.
7 Ağustos tarihinde iddialara göre cuma namazı için İbni Sina Camii'ne giden Koyuncu'yu takip eden İlhan T., cami önünde harekete geçerek üzerinde bulunan iki tabancayı çıkardı.
EMEKLİ POLİSİN DURUMU AĞIR
Şüpheli, Koyuncu'ya peş peşe ateş etti. Saldırıda 7 el ateş edilirken, vücuduna 3 kurşun isabet eden Koyuncu ağır yaralandı.
Saldırıya uğrayan emekli polis memuru Ökkeş Koyuncu
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan emekli polis memuru, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Koyuncu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
KADIN KILIĞINDAKİ SALDIRGANIN KAÇIŞI KAMERADA
Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan İlhan T., üzerindeki çarşafla ticari taksiye bindi. Şüphelinin taksiyle bir süre ilerledikten sonra çarşafını çıkardığı ve polis ekiplerince yakalandığı anlar, araç içi kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde, çarşaflı şüphelinin taksiye binmesi, yolculuk sırasında çarşafını çıkarması ve bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanması yer aldı.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Silahlı saldırının ardından çarşafla taksiye binip kaçarken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan İlhan T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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