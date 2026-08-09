Kadın kılığına girip emekli polise kurşun yağdırdı

Görüntülerde, çarşaflı şüphelinin taksiye binmesi, yolculuk sırasında çarşafını çıkarması ve bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanması yer aldı.

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan İlhan T., üzerindeki çarşafla ticari taksiye bindi. Şüphelinin taksiyle bir süre ilerledikten sonra çarşafını çıkardığı ve polis ekiplerince yakalandığı anlar, araç içi kamerasıyla görüntülendi.

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