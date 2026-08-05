Kadın kıyafeti giydirip özür dilettiler, altı kişi gözaltına alındı
05.08.2026 13:02
Son Güncelleme: 05.08.2026 13:02
Tekirdağ'da bir kişi, eşiyle ilişkisi olduğu ileri sürülen bir adama kadın kıyafetleri giydirip görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
Tekirdağ'da bir kişiye kadın kıyafeti giydirip, görüntülerini sosyal medyada paylaşan altı şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi'ndeki İkizgöl mevkisinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Kapaklı'da yakın bir arkadaşının eşiyle ilişkisi olan Ö.A. isimli adam, arkadaşının durumu öğrenmesi sonucu şantaj yapılarak ormana götürüldü.
Ormanda kadın kıyafetleri giydirilen adam, video ile kaydedilerek özür dilettirildi.
Bu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucunda olayla ilgili olduğu tespit edilen Ö.C., B.E., İ.K, E.Ö., D.Y. ve E.S. jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler adliyeye sevk edildi.