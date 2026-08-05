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Kadın kıyafeti giydirip özür dilettiler, altı kişi gözaltına alındı

05.08.2026 13:02

Son Güncelleme: 05.08.2026 13:02

İHA

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Tekirdağ'da bir kişi, eşiyle ilişkisi olduğu ileri sürülen bir adama kadın kıyafetleri giydirip görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Kadın kıyafeti giydirip özür dilettiler, altı kişi gözaltına alındı
IHA

Tekirdağ'da bir kişiye kadın kıyafeti giydirip, görüntülerini sosyal medyada paylaşan altı şüpheli gözaltına alındı.

 

Olay, Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi'ndeki İkizgöl mevkisinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi.

Kadın kıyafeti giydirip özür dilettiler, altı kişi gözaltına alındı 1
IHA

Edinilen bilgilere göre, Kapaklı'da yakın bir arkadaşının eşiyle ilişkisi olan Ö.A. isimli adam, arkadaşının durumu öğrenmesi sonucu şantaj yapılarak ormana götürüldü.

Kadın kıyafeti giydirip özür dilettiler, altı kişi gözaltına alındı 2
IHA

Ormanda kadın kıyafetleri giydirilen adam, video ile kaydedilerek özür dilettirildi.

Kadın kıyafeti giydirip özür dilettiler, altı kişi gözaltına alındı 3
IHA

Bu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kadın kıyafeti giydirip özür dilettiler, altı kişi gözaltına alındı 4
IHA

Yapılan çalışma sonucunda olayla ilgili olduğu tespit edilen Ö.C., B.E., İ.K, E.Ö., D.Y. ve E.S. jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

 

Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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