Kadınlar ve çocuklar kavganın ortasında kaldı. Arazi anlaşmazlığı hastanede bitti
31.07.2026 11:45
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde arazi anlaşmazlığı iki aile arasında kavgaya neden oldu. Taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.
Sabah saatlerinde Akçakale ilçesi Bulutlu Mahallesi'nde iki aile arasında kavga çıktı.
Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Köçer ve Kiraz aileleri, ekim yapmak amacıyla gittikleri tarlada karşı karşıya geldi.
Taraflar arasında çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
8 KİŞİ YARALANDI
Kadınlar ve çocuklar da olayın ortasında kaldı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk etti.
Acil servislerde tedaviye alınan 8 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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