"Kadir Komiser" yalanına 2,5 milyon lirasını kaptırdı. "Gerçeği iş işten geçtikten sonra fark ettim"

"Dolandırıcıların kendisini saatlerce yoğun bir psikolojik baskı altında tuttuğunu vurgulayan Sakarya, “Kapılarımı kilitlememi, kimseyle konuşmamamı ve telefonu kesinlikle kapatmamamı söylediler. Evdeki altınların suça konu olacağını ve incelemeye alınacağını belirttiler. Altınları bir tepsiye koyup fotoğrafını çektirip attırdılar.” dedi ve şöyle devam etti:

"Beni sabaha kadar hiç uyutmadılar. Lavaboya gitmem bile onların iznine bağlıydı. O esnada teyzemin oğlunun vefat ettiği haberi geldi. Kızı aradığında beni sıkıştırıp konuşmayı hemen sonlandırmamı, cenazeye gidemeyeceğimi söylememi istediler. Ben de çaresiz kalıp rahatsız olduğumu bahane ederek gelemeyeceğimi söyledim. Sabah saat 04.30 civarında kapıya 20-22 yaşlarında bir genç geldi. Telefondaki talimat üzerine 35 adet cumhuriyet altını, 72 gram altın, iki yarım, dördü gram altın ve ziynet eşyalarımı o gence teslim ettim."