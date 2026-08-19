Kafasında 40 kilo karpuzla geziyor

Neşesini bir an bile kaybetmediğini belirten Mustafa Durmaz şunları söyledi:

"Çok şükür. Allah herkesin neşesine neşe katsın. Evinden neşe eksik olmasın. Karpuzla pompayı tutuyorum, beton döküyorum, mastar çekiyorum. Ondan sonra kalıp çakıyorum. Yeteneğimi Türkiye halkına sergiliyorum ve 81 ile özel günlerde düğünlere gidiyorum. Bir kere düşürdüm, o da bisiklet sürerken oldu. Frene bastım, ani frene basınca karpuz öne gitti, ben arkaya gittim. 2022'den beridir bu karpuz kafamdan hiç ayrılmıyor. Her yaz insanları karpuz yemeye teşvik ediyorum. Reklamlar aldım, ondan sonra menajerlerim oldu. Ben bu işle uğraştığım için bütün karpuzcular beni tanır ve sever. Ayrıyeten karpuzcular bana bir miktar para veriyorlardı. Sırf karpuzları tanıtmam için Türkiye'de geziyordum."