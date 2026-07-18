Kafeslerde üretildi, 28 milyon euro kazandırdı

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, 121 kilometrelik kıyı şeridine sahip Ordu'nun su ürünleri yetiştiriciliği açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

İlde iç su ve deniz sahalarında toplam 33 su ürünleri yetiştiriciliği tesisinin faaliyet gösterdiğini belirten Ay, deniz sahasında ise 5 firmaya ait 7 ağ kafes tesisinde üretim yapıldığını ifade etti.

İl Müdürü Ay, deniz ve iç sulardaki tesislerin toplam proje kapasitesinin 6 bin 273 ton olduğunu belirterek, "2025 yılı üretim miktarı 6 bin 7 ton olarak gerçekleşti. 2026 yılının ilk 6 ayında ise deniz sahasındaki tesislerden 4 bin 400 ton Türk somonu ile 250 ton levrek hasat edilerek pazara sevk edildi" dedi.