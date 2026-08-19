Kağıthane'de 4 katlı binada yangın paniği
19.08.2026 12:57
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangında alevler kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı.
Binadan yükselen yoğun dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın nedeniyle tahliye edilen binadakiler kısa süreli panik yaşadı. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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