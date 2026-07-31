Kağıthane'de korku dolu anlar. Mutfağı artık balkon oldu
31.07.2026 14:23
İstanbul Kağıthane'de kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen bir binanın inşaatında çalışan iş makinesi yan binanın balkonunu yıktı.
İlçede kentsel dönüşüm çalışmaları hızlanırken Osmanpaşa Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan 4 katlı binada çalışma yapan iş makinası, bitişikte bulunan apartmanın giriş katındaki balkona zarar verdi.
Balkonun bir bölümü inşaat alanına doğru çöktü.
"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri geldi.
Belediye ekipleri tutanak tutarken müteahhit ise evi zarar gören daire sakinine gerekli yardımı yaparak mağduriyetlerini gidereceklerini söyledi.
Evi zarar gören Burak Eşcan, olay anını anlattı.
“Sabah 08.30-09.00 civarı evimizde uyurken balkondan ses geldi. Biz önce çok aşırı bir ses duyup deprem oluyor zannettik.” diyerek yaşadıkları korkuyu anlatan Eşcan, “Daha sonra da arkada yapılan inşaattaki dozer kepçesi bizim balkona girdi ve balkonu içindeki eşyalarla beraber tamamen aşağıya indirdi. Balkonum direkt mutfağa bağlanıyordu. Şu an balkonumdan ya da odamdan baktığım zaman sadece uçurum görüyorum.” dedi.
Olaydan sonra belediye ve zabıtanın geldiğinden bahseden Eşcan, karşı tarafın mühendis göndereceğinden ve mağduriyetinin 15 güne kadar karşılanacağını söyledi.
Eşcan, şöyle devam etti:
"Karakola ifademi verdim, olayın hızlanması için şikayetçi oldum. Çok mağdurum. Şimdi balkonumdan baktığım zaman artık aşağısı uçurum olduğu için olay çözülene kadar ben orada uyurken, yatarken kendimi güvende hissetmeyeceğim. Karşı müteahhitlerle, mühendislerle görüştük. ‘Biz sizi mağdur etmeyeceğiz. En kısa zamanda bu durumu çözüme kavuşturacağız. Öncelikle sizin işinizi halledeceğiz. Daha sonra da kendi inşaatımıza geçeceğiz."’ diye bir açıklama yaptılar; ama biz ‘Söz uçar yazı kalır’ dedik."
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