Kağıthane'de korku dolu anlar. Mutfağı artık balkon oldu

Olaydan sonra belediye ve zabıtanın geldiğinden bahseden Eşcan, karşı tarafın mühendis göndereceğinden ve mağduriyetinin 15 güne kadar karşılanacağını söyledi.

Eşcan, şöyle devam etti:

"Karakola ifademi verdim, olayın hızlanması için şikayetçi oldum. Çok mağdurum. Şimdi balkonumdan baktığım zaman artık aşağısı uçurum olduğu için olay çözülene kadar ben orada uyurken, yatarken kendimi güvende hissetmeyeceğim. Karşı müteahhitlerle, mühendislerle görüştük. ‘Biz sizi mağdur etmeyeceğiz. En kısa zamanda bu durumu çözüme kavuşturacağız. Öncelikle sizin işinizi halledeceğiz. Daha sonra da kendi inşaatımıza geçeceğiz."’ diye bir açıklama yaptılar; ama biz ‘Söz uçar yazı kalır’ dedik."