Kağıthane'de korkunç olay. 8 yaşındaki çocuğu sokakta elektrik çarptı: "Ömrümüzden ömür gitti"

Anne Aynur Bekdemir, "Birkaç saniyelik bir olaydı ama ömrümüzden ömür götürdü. Bir anda onun çığlıklarıyla arkama döndüğümde çocuğumu titrer çığlık halinde görünce bir anda refleksle onu çekip almışım. Elektrik olduğunu bile anlayamadım. Çok korkunç anlardı." dedi.

ANNE ŞİKAYETÇİ OLDU

Emniyete giden Aynur Bekdemir ilgili elektrik kurumundan ve sorumlularından şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anne ifadesinde ise şunları söyledi:

“Sokakta, kaldırım üzerinde bulunan, herkesin geçebileceği bir yerde elektrik direğindeki kaçaktan dolayı oğlum mağdur oldu. Gerekli bakım, onarım, tadilat zamanında yapılsaydı bu gerçekleşmezdi; oğlum da mağdur olmazdı. Bu olay daha da kötü neticeyle sonuçlanabilirdi.”