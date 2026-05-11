Kağıthane'de korkunç olay. 8 yaşındaki çocuğu sokakta elektrik çarptı: "Ömrümüzden ömür gitti"
11.05.2026 11:42
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, kaldırımda yürüdüğü sırada elektrik direğine dokunan 8 yaşındaki bir çocuk elektrik akımına kapılıp yaralandı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde 1 Mayıs Cuma günü saat 20.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı.
Aynur Bekdemir, antrenmandan çıkan 8 yaşındaki oğlu B.B. ve ağabeyinin 4 yaşındaki çocuğuyla evlerine gitmek üzere sokakta yürümeye başladı. Bu sırada Bekdemir, kaldırımın dar olması nedeniyle yoldan ilerledi.
Bekdemir’in oğlu B.B. ise kaldırımda bulunan direğin yanından geçtiği sırada bir anda elektrik akımına kapıldı.
Panikleyen çocuğu annesi montundan çekerek kurtardı. Bekdemir çevrede bulunanlardan yardım isteyerek oğlunu direğin yanından uzaklaştırdı.
KAN DEĞERLERİ YÜKSELDİ
Olay anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, B.B.'nin kaldırımda yürüdüğü sırada elektrik direğine temas etmesi ve annesinin müdahale ettiği anlar yer aldı.
Olayın ardından Aynur Bekdemir, oğlunu kendi imkanlarıyla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürdü.
Yapılan kontrollerde B.B.‘nin elektrik çarpmasına bağlı bazı kan değerlerinin yükseldiği belirlendi.
B.B.’nin yaklaşık 12 saat müşahede altında tutulduğu, serum takıldığı, belirli aralıklarla kan tahlili yapıldığı ve EKG çekildiği öğrenildi. Kalp ritmini takip etmek amacıyla cihaza bağlanan çocuğun, ertesi gün değerlerinin düşmeye başlaması üzerine taburcu edildiği belirtildi.
Anne Bekdemir, oğlu B.B.’nin olayın ilk gününde elinde hissizlik ve güç kaybı yaşadığını, elini sıkmakta zorlandığı ancak şikayetlerinin zamanla geçtiğini söyledi.
Kardiyoloji bölümünde kontrolden geçirilen çocuğun, elektrik akımına kısa süre maruz kaldığı için kalp kaslarında herhangi bir sıkıntı oluşmadığı bilgisi edinildi.
"ÖMRÜMÜZDEN ÖMÜR GÖTÜRDÜ"
Anne Aynur Bekdemir, "Birkaç saniyelik bir olaydı ama ömrümüzden ömür götürdü. Bir anda onun çığlıklarıyla arkama döndüğümde çocuğumu titrer çığlık halinde görünce bir anda refleksle onu çekip almışım. Elektrik olduğunu bile anlayamadım. Çok korkunç anlardı." dedi.
ANNE ŞİKAYETÇİ OLDU
Emniyete giden Aynur Bekdemir ilgili elektrik kurumundan ve sorumlularından şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Anne ifadesinde ise şunları söyledi:
“Sokakta, kaldırım üzerinde bulunan, herkesin geçebileceği bir yerde elektrik direğindeki kaçaktan dolayı oğlum mağdur oldu. Gerekli bakım, onarım, tadilat zamanında yapılsaydı bu gerçekleşmezdi; oğlum da mağdur olmazdı. Bu olay daha da kötü neticeyle sonuçlanabilirdi.”
