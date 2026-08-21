Kağıthane'de mahalleliyi tedirgin eden ses. Ekipler inceleme yaptı
21.08.2026 11:36
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde açık bırakıldığı öne sürülen rögar kapağından gelen yüksek ses, çevrede tedirginliğe neden oldu.
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Sultan Selim Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında iddiaya göre, İmam-ı Azam Camii'nin karşısında bulunan ve İSKİ'ye ait olduğu belirtilen rögar kapağından ses yükseldi.
Gürültü nedeniyle rahatsız olan çevredekiler, gaz kaçağı olabileceği şüphesiyle durumu ekiplere bildirdi.
İNCELEME YAPILDI
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, İSKİ ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İSKİ ve İGDAŞ ekipleri boru hattı ile açık durumdaki rögarda inceleme yaptı.
Çevredekiler, kapağın neden açık bırakıldığını bilmediklerini ve gelen ses nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sırasında konuya ilişkin açıklama yapılmazken, sesin bir süre sonra kesildiği öğrenildi.
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