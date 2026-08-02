Kağıthane'de sıfır kilometre araçların üzerine duvar çöktü. Zarar 30 milyon lira
02.08.2026 09:38
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir binanın duvarı, yan tarafta bulunan otomobil bayisine ait araçların bulunduğu açık otoparka doğru çöktü. Olayda otoparktaki 12 sıfır kilometre araçta milyonlarca liralık hasar meydana geldi.
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Sultan Selim Mahallesi’nde 30 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde, bir otomobil bayisini stoktaki sıfır kilometre araçlarının bulunduğu açık otoparkın yanındaki binanın duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
12 SIFIR ARAÇTA HASAR OLUŞTU
Duvarın parçaları otoparkta bulunan araçların üzerine düştü. Çökme sonucu otoparkta bulunan 12 sıfır kilometre araçta hasar meydana geldi.
Otomobil bayisinin müdürü Hüseyin Ü. (46), olayın ardından Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayette bulundu.
Hüseyin Ü., şikayetinde araçlarda oluşan toplam zararın yaklaşık 30 milyon lira olduğunu belirtti.
Şikayet üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, duvarın çökme nedeninin yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkması bekleniyor.
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