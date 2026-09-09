Kahramanmaraş ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 12–20 Eylül tarihleri arasında 18. durağı Kahramanmaraş olacak. İlk kez festivalle buluşacak şehir, dokuz gün boyunca tarihi ve kültürel mekanlarına yayılan etkinliklerle kültür ve sanatın merkezine dönüşecek.

UNESCO Edebiyat Şehri kimliğiyle öne çıkan Kahramanmaraş’ın gelenekleri festivalle birlikte farklı sanat disiplinleriyle yeniden yorumlanacak. Şehrin mutfak kültürü ise 52 Lezzet Noktası ile festival deneyiminin önemli duraklarından biri olacak.