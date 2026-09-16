Kahramanmaraş'ın tarihi mirası yeniden ayağa kalktı

Kahramanmaraş Kalesi’nin de bu eserlerden biri olduğunu belirten Ersoy, depremler nedeniyle kalenin güneybatı surlarının bir bölümünün yıkıldığını söyledi. Ersoy, kuzeydoğu surlarında ise zemin hareketleri ve şev duvarlarındaki hasarlar nedeniyle ayrılma, ötelenme ve stabilite problemleri meydana geldiğini ifade etti.

Bakan Ersoy, yıkılan bölümün kalenin özgün yapım tekniği ve mevcut duvar dokusu dikkate alınarak yeniden yapıldığını belirtti. Hasarlı şev tutucu duvarların kontrollü şekilde söküldüğünü anlatan Ersoy, zemin hareketleri ve taşıma gücü problemlerinin giderilmesi için temel ve zemin güçlendirmesi yapıldıktan sonra sökülen duvarların yeniden örüldüğünü ve onarıldığını söyledi.

Ayrılma ve hareketlerin yoğun olduğu sur kesimlerinde bilim insanları ve uzmanların gerekli gördüğü müdahalelerin titizlikle gerçekleştirildiğini belirten Ersoy, tarihî yapının ayağa kaldırılmasının ardından ziyaretçilerin kaleyi en iyi şekilde deneyimlemesi için ağır hasar gören eski merkezin yerine yeni bir ziyaretçi karşılama merkezi inşa edildiğini ifade etti.

Ersoy, kalenin üst kotunda daha güvenli ve düzenli ziyaretçi dolaşımı sağlayacak yürüyüş yollarının düzenlendiğini, bilgilendirme ve yönlendirme sistemlerinin yenilendiğini ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Bakan Ersoy, böylece Kahramanmaraş Kalesi’nin korunmasının yanı sıra şehrin kültür ve turizm hayatına daha güçlü katkı sunacak bir donanıma da kavuşturulduğunu belirtti.