Kahramanmaraş'ta plastik fabrikasında yangın
22.07.2026 14:40
Son Güncelleme: 22.07.2026 15:14
Kahramanmaraş'ta bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sonucu yangın bir saatte kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş'ta bir fabrikada yangın çıktı.
Yangın, Malik Ejder Mahallesi'ndeki plastik fabrikasında öğle saatlerinde başladı.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yanan malzemelerin plastik ve havanın da çok sıcak olması nedeniyle ekiplerin mücadelesinin zorlaştığı belirtildi.
Yangına itfaiyenin yanısıra polisler de TOMA aracıyla çalışmalara destek verdi.
Alevler ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp bir saatte söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin, yapılacak inceleme sonunda ortaya çıkacağı belirtildi.