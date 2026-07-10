Kamyon dolusu atık malzeme döktüler. Doğa katliamı kamerada

Çevreyi kirleten şüphelilerin rahat tavırlarla moloz döktüğü anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kış aylarında etkili olan yağışlarla dere yatağının temizlendiğini ancak su seviyesinin düşmesiyle birlikte bazı kişilerin yeniden çöpleri dereye bırakmaya başladığını belirten mahalle sakini Aydın Ekşi, çevreyi kirletenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.