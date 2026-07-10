Kamyon dolusu atık malzeme döktüler. Doğa katliamı kamerada
10.07.2026 09:59
Hatay'da kamyonetle dere kenarına gelen üç kişi, araç kasasındaki atık malzemeleri dereye döküp olay yerinden uzaklaştı.
Hatay'ın Defne ilçesinde dereye kamyon dolusu atık malzeme döktüler.
Çekmece Mahallesi'nde bulunan dere kenarına kamyonetle gelen 3 kişi, araçtan inerek kasada bulunan atık malzemeleri dere yatağına boşalttı. Atıkları dereye dökenler, işlerini tamamladıktan sonra araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı.
Çevreyi kirleten şüphelilerin rahat tavırlarla moloz döktüğü anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kış aylarında etkili olan yağışlarla dere yatağının temizlendiğini ancak su seviyesinin düşmesiyle birlikte bazı kişilerin yeniden çöpleri dereye bırakmaya başladığını belirten mahalle sakini Aydın Ekşi, çevreyi kirletenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.
Dere kenarına yanaşan bir araçtaki 3 kişinin moloz attığını ifade eden Aydın Ekşi, "Kış yağmurlarından sonra dere kendine geldi. Deredeki bütün çöpler gitmişti ama maalesef yağmurların azalmasıyla insanlarımız yavaş yavaş çöp yuvasına çevirmeye başladılar. Su yükselip bütün çöplerimizi götürecek diye bekliyorlar." sözleriyle tepkisini dile getirdi.