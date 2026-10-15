Kamyoneti Trabzon'dan dışarı çıkmadı ama İstanbul'dan ceza geldi

Kamyonetinin o tarihte iş yerinin önünde olduğunu belirten Çalış, gerekli yerlere başvurarak önlem alacağını ifade ederek, "Ödeme gününü de geçirmişim. Tutar 33 liraya çıktı. Ödeyeceğim ama bundan sonra olabilecek olan olayları önlemek amacıyla gerekli yerlere müracaat edeceğim.

İstanbul Kuzey Çevre Otoyolu Sarıgazi-S8A gişesinden kamyonetim geçiş yapmış. 16 liralık bir geçiş ücreti olduğunu da düşünmüyorum. Ne olduğunu da anlayamadım. Gerçekten çok şaşırdım. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum.

Trafik cezasının tutarı da değişik geldi. Belki sahtedir diye düşündüm ama e-devlete de düştüğü için şaşırdım. Kamyonetim, o tarihte iş yerimin önünde duruyordu. Kamyonetimi 2009 yılında aldım. O tarihten beri de Trabzon ve ilçeleri dışına hiç çıkarmadım. 16 liraya belki bir sakız alınır. Gerekli yerlere başvurarak önlem alacağım" diye konuştu.