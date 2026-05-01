Kar suları eridi, nehir coştu
01.05.2026 11:32
AA
Ardahan'da havaların ısınmasıyla eriyen kar suları Kura Nehri'nin debisini yükseltti.
Ardahan'da son günlerde etkili olan sıcak hava dolayısıyla yüksek kesimlerdeki kar erimeye başladı.
Kura Nehri'nin su seviyesi de karların erimesiyle yükseldi. Özellikle Halil Efendi Mahallesi ile şehir stadyumu mevkisinde su seviyesi gözle görülür şekilde arttı.
Kar sularıyla debisi yükselen Kura Nehri ve su altında kalan bazı bölgeler dronla görüntülendi.
Kaynağını Allahuekber Dağlarından alan Kura Nehri'nin toplam uzunluğu 1515 kilometre dolaylarında, Türkiye sınırları içindeki uzunluğuysa 189 kilometre kadar.
Çıldır Gölünün kuzeyinde Gürcistan topraklarına, sonra Azerbaycan sınırlarına giriyor. Aras Nehri ile birleşerek Hazar Denizi'ne dökülüyor.