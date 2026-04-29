"Kara elmas" yüzünü göstermeye başladı. Yüksek fiyatına rağmen alıcı buluyor

Ege Bölgesi'nde şubat ortasında, Doğu Anadolu'da mayıs sonunda toplayıcılığı sona eren kuzugöbeği mantarı, yaş ya da kurutularak satışa sunuluyor.

Demirci'de kilogramı 2 bin liraya kadar alıcı bulan mantar, köylüden tüccara, oradan da ihracatçılara geliyor. Bazı kaynaklarda, ürünün köylüden alındığı gibi değil, belli kademelerden geçtikten sonra satıldığı da vurgulanıyor.

Kuzugöbeğinin uzunluğu, kalitesi, hastalık durumu, küflenmesi gibi birçok unsura göre tasnifi yapılabiliyor.

Bu mantar türü, genellikle yurt dışında lüks restoranlarda yemeklerin yanında bir tane olarak servis ediliyor. Daha değersiz olan sap kısmı, çorbada veya soslarda kullanılıyor. Diğer kısmı da ilaç sanayisinde tercih ediliyor.

Kaliteli kuzugöbeği mantarı yetiştiriciliğinde ön planda olan Türkiye'de bazı büyük firmalar talebe yetişmekte zorlanıyor.