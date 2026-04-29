"Kara elmas" yüzünü göstermeye başladı. Yüksek fiyatına rağmen alıcı buluyor
29.04.2026 16:14
AA, İHA
Manisa'nın yüksek rakımlı bölgelerinde, sağanak yağışların ardından yüzünü gösteren güneşle birlikte kuzugöbeği bereketi yaşanıyor.
Demirci ilçesinde bahar yağmurlarının ardından gelen sıcak hava, doğayı canlandırdı. İlçenin yüksek kesimlerinde, ormanlık alanlarda ve yaylalarda halk arasında "altınbaşlı" ve “kara elmas” olarak bilinen kuzu göbeği mantarları yüzünü gösterdi.
Ekonomik değeriyle dikkat çeken mantar, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar için hem bir uğraş hem de önemli bir kazanç kapısı oldu.
Kuzugöbeği mantarı için Köylüce, Taşokçular ve Armutlu mahallelerinde yaşayan vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla arazilere çıkıyor.
Çalılıkların arası ve ağaç diplerini titizlikle tarayan mahalle sakinleri, buldukları mantarları köküne zarar vermeden bıçakla keserek topluyor. Vatandaşlar, bu yöntemle mantar sporlarının toprakta kalmasını sağlayarak gelecek yıl yeniden yetişmesine imkan tanıyor.
Köylüce Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte araziye çıkan bölge sakinleri, gün boyu süren arama sonucunda yaklaşık 1 kilo mantar hasat etti. Doğada adım adım kuzugöbeği arayan gençlerden Ali Bozdağ, "Hava güzelleşince kendimizi dağlara attık. Bu mantarı bulmak, çok büyük bir heyecan. Şifa niyetine tüketiliyor" ifadelerini kullandı.
Dünya mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen kuzugöbeği mantarı, özellikle yüksek fiyatı ve az bulunurluğu nedeniyle epey kıymetli.
Ege Bölgesi'nde şubat ortasında, Doğu Anadolu'da mayıs sonunda toplayıcılığı sona eren kuzugöbeği mantarı, yaş ya da kurutularak satışa sunuluyor.
Demirci'de kilogramı 2 bin liraya kadar alıcı bulan mantar, köylüden tüccara, oradan da ihracatçılara geliyor. Bazı kaynaklarda, ürünün köylüden alındığı gibi değil, belli kademelerden geçtikten sonra satıldığı da vurgulanıyor.
Kuzugöbeğinin uzunluğu, kalitesi, hastalık durumu, küflenmesi gibi birçok unsura göre tasnifi yapılabiliyor.
Bu mantar türü, genellikle yurt dışında lüks restoranlarda yemeklerin yanında bir tane olarak servis ediliyor. Daha değersiz olan sap kısmı, çorbada veya soslarda kullanılıyor. Diğer kısmı da ilaç sanayisinde tercih ediliyor.
Kaliteli kuzugöbeği mantarı yetiştiriciliğinde ön planda olan Türkiye'de bazı büyük firmalar talebe yetişmekte zorlanıyor.
