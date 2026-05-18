Karabük’te otelde doğalgaz kaçağı. Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı
18.05.2026 09:20
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde şehit ailelerinin konakladığı otelde meydana gelen doğalgaz kaçağından etkilenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Barış Mahallesi Dirlik Sokaktaki bir otelde meydana geldi. Şehit ailelerinin konakladığı otelde kalan bazı kişilerin mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleri yaşaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Şikayeti olan vatandaşlardan bazıları ambulanslarla bazıları da otobüslerle hastaneye kaldırıldı.
Otel tamamen boşaltılarak güvenlik önlemi alınırken, ekiplerin kazan dairesinde doğalgaz kaçağı tespit ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
YASAL UYARI
KARABÜK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KARABÜK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.