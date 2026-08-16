Karadeniz'de bolluk yaşanıyor. Oltasını alan koştu

İlçede amatör balıkçılık yapan Metin Oktay Çevik, "Bu yıl bol bir balık sezonu yaşıyoruz. Deniz soğumaya başladıktan sonra, 2-3 gündür balık olmaya başladı. Özellikle istavrit ve kılçık balığı çok fazla var. Ben, sabah saat 06.00'da balık tutmaya geldim ama saat 07.00'den sonra balık çıkmaya başladı. Ben, devamlı bu bölgeye hem yüzmek için hem de balık tutmak için geliyorum. Ama balık 2-3 gündür çıkmaya başladı. Daha önce yoktu, hava ve deniz soğuyunca balık çıktı. Şu an her oltasını denize atan balık tutuyor. Çok dalga var, o yüzden oltayı çekerken kıyıda balıkların birazı dökülüyor. Saat 07.00'den sonra kısa sürede yaklaşık 4 kiloya yakın balık tuttum ben. Diğer olta atan arkadaşlarda kovalarını doldurdu, onlarda tuttular balık" dedi.