Karadeniz'de gördü, Van'da uyguladı. 40 dakikalık yolu 40 saniyeye düşürdü
06.05.2026 10:26
DHA
Van'da babasından kalma araziye gidip gelmekte zorlanan vatandaş, evi ile tepede olan bahçesinin arasına elektrikli teleferik sistemi kurdu.
Van'ın Kurubaş Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki 7 çocuk babası Necmettin Direk'e, babasından 15 dönüm arazi kaldı. Tepelik bir yerde bulunan ve suyu olmayan bu araziyi ekmek isteyen Direk, uzun süre bahçeye su götürmek için uğraştı.
2008 yılında uzun uğraşlar sonucu su sistemini kuran Direk, daha sonra yolun kapanınca arazisine gidip gelmekte zorlandı. Direk, bu kez Karadeniz'e gittiği sırada gördüğü teleferik sistemini bahçesine kurmaya karar verdi.
"SİSTEMİ EVİM İLE BAHÇEM ARASINA KURDUM"
Van'da bu konuda usta bulamayan Direk, Rize'den kente usta getirerek bahçesine teleferik sistemini kurdu. 2009 yılında yapılan elektrikli teleferik sistemi ile 40 dakikalık yol, 40 saniyeye düşerken; Necmettin Direk, yıllardır bahçesinde meyve yetiştiriyor.
Necmettin Direk, “Tarlaya su götürmek için çok uğraştım. Sonunda da başardım. Fakat gidiş-geliş yaptığım arazi yolu daha sonra komşular tarafından kapatıldı. Ben de Karadeniz'de gördüğüm teleferik sistemini bahçem ile evim arasında uygulamaya karar verdim” dedi.
"BAHÇEDE 400-500 AĞACIM VAR"
Teleferik sistemini kurduktan sonra herkesin çok şaşırdığını belirten Direk, "Bana 'Deli misin sen' diyen bile oldu. Fakat bu sistem sayesinde yaklaşık 40 dakikada varabileceğim yere 40 saniyede ulaşıyorum. 17 yıldır bu sistem sayesinde bahçeme gidip geliyorum'' şeklinde konuştu.
2008 yılında ekime başlayan Direk'in şu anda ceviz, fındık, armut, kayısı, erik ve badem ağaçları olmak üzere yaklaşık 400-500 ağacı var.
