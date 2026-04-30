Karadeniz'de nadir görülüyor. Sinop'ta tezgaha indi, vatandaşın ilgisi yoğun

Yengecin özellikle görüntüsüyle vatandaşların ilgi odağı olduğunu vurgulayan Meteler, "Mavi yengeç eski yıllarda Karadeniz'de pek yoktu. Son yıllarda ise nadir de olsa ağlara takılıyor. Uzmanlar bunu deniz suyundaki sıcaklık artışına bağlıyor. Biz de ağımıza takıldığı zaman bazen şaşkınlık yaşamaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Meteler, birçok kişinin mavi yengecin fotoğrafını çektiğini kaydetti.

Kıyı ekosistemlerinin en dinamik üyelerinden biri olan mavi yengeçler, özellikle nehir ağızları ile kumlu ve çamurlu kıyı şeritlerini kendilerine mesken tutarlar.