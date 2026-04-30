Karadeniz'de nadir görülüyor. Sinop'ta tezgaha indi, vatandaşın ilgisi yoğun
30.04.2026 16:49
AA
Sinop’ta denize açılan balıkçıların ağına, Karadeniz'de nadiren görülen mavi yengeç takıldı.
Kentte küçük tekneleriyle denize açılan balıkçılar, yaşam alanları genellikle okyanuslar, Akdeniz ve Kızıldeniz olan mavi yengeç avladı.
Mavi rengi ve farklı görüntüsüyle dikkati çeken yengeç, kentteki bir balıkçı tezgahında satışa sunuldu.
Balıkçı Mete Meteler, son yıllardaki deniz suyundaki sıcaklık artışının bu türün Karadeniz'de yaşam sürmesine olanak sağladığını söyledi.
Yengecin özellikle görüntüsüyle vatandaşların ilgi odağı olduğunu vurgulayan Meteler, "Mavi yengeç eski yıllarda Karadeniz'de pek yoktu. Son yıllarda ise nadir de olsa ağlara takılıyor. Uzmanlar bunu deniz suyundaki sıcaklık artışına bağlıyor. Biz de ağımıza takıldığı zaman bazen şaşkınlık yaşamaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.
Meteler, birçok kişinin mavi yengecin fotoğrafını çektiğini kaydetti.
Kıyı ekosistemlerinin en dinamik üyelerinden biri olan mavi yengeçler, özellikle nehir ağızları ile kumlu ve çamurlu kıyı şeritlerini kendilerine mesken tutarlar.
Doğada hem avcı hem de av konumunda bulunarak besin zincirinin merkezinde yer alan bu tür, omnivor (hepçil) bir beslenme düzenine sahiptir. Küçük balıklardan solucanlara, bitkisel materyallerden organik atıklara kadar birçok şeyi tüketebilirler.
Mavi yengeçler, avlanırken güçlü pençelerini kullanarak iki farklı yöntem uyguluyor:
Aktif arama: Avlarını su altında kararlı bir şekilde takip ederek hızla etkisiz hale getiriyorlar.
Pusu kurma: Kumun altında sabırla bekleyerek avlarına ani ve seri darbelerle saldırıyorlar.
Üreme dönemleri ilkbahar ve yaz ayları olan mavi yengeçler, hayatta kalma içgüdüsüyle stratejik bir göç gerçekleştiriyor.
