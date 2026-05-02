Karadeniz'i boydan boya geçip buraya iniyorlar. Yüzlercesinin üreme noktası oldu

02.05.2026 11:13
DHA
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 7 bin kilometre öteden gelen leylekler kuluçkaya yattı. Bin yuvada yaklaşık 5 bin leyleğin ürediği alanda yavrular yumurtadan çıkmaya başladı.
Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerini kapsayan 56 bin hektarlık alana yayılan Kızılırmak Deltası, bu yıl da leylekleri ağırlıyor.
Özellikle halk arasında leylek ormanı olarak anılan bölgede, 7 bin kilometre öteden gelen leylekler yuvalarına yerleşti.
KULUÇKA DÖNEMLERİ BİTMEK ÜZERE
Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, kuluçka dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bu bölgede toplamda 60'a yakın yuvanın bir arada bulunduğunu dile getiren Yılmaz, "7 bin kilometre öteden gelen ak leylekler burada artık kuluçkaya yatıyor. Kuluçka dönemleri hemen hemen bitmek üzere." dedi.
Ağaç üzerinde ak leylekleri yavrularıyla beraber görebilmenin mümkün olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:
"Toplamda ağaç üzerinde bine yakın leylek yuvası bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, şu anda leylek ormanı dediğimiz kısımdayız. Burada 7 bin kilometre öteden gelen ak leylekler ürüyorlar. bİN tane gelen leylek, toplamda 5 bin leylek olarak tekrar ağustos itibarıyla göç ediyor. Görmüş olduğumuz gibi bölgede hakim olan ağaç türü, 'dişbudak' dediğimiz ağaç türü. Her yıl aynı yuvaya veya yakındaki bir yuvaya gelen ak leylekler, burada bir aylık kuluçka döneminden sonra yavrularını yetiştiriyorlar."
KIZILIRMAK DELTASI KUŞ CENNETİ
Kuzey ile güney arasında uçan kuşlar, Karadeniz’i boydan boya geçmeden önceki son durak veya geçtikten sonraki ilk kara parçası olarak burayı kullanıyorlar. 490'dan fazla kuş türünün bulunduğu Türkiye'de, bugüne kadar deltada yaklaşık 360 farklı kuş türü saptandı. Bu, Türkiye'deki tüm kuş türlerinin yaklaşık yüzde 75'inin burada görüldüğü anlamına geliyor.
