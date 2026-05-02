Karadeniz'i boydan boya geçip buraya iniyorlar. Yüzlercesinin üreme noktası oldu

Ağaç üzerinde ak leylekleri yavrularıyla beraber görebilmenin mümkün olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Toplamda ağaç üzerinde bine yakın leylek yuvası bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, şu anda leylek ormanı dediğimiz kısımdayız. Burada 7 bin kilometre öteden gelen ak leylekler ürüyorlar. bİN tane gelen leylek, toplamda 5 bin leylek olarak tekrar ağustos itibarıyla göç ediyor. Görmüş olduğumuz gibi bölgede hakim olan ağaç türü, 'dişbudak' dediğimiz ağaç türü. Her yıl aynı yuvaya veya yakındaki bir yuvaya gelen ak leylekler, burada bir aylık kuluçka döneminden sonra yavrularını yetiştiriyorlar."