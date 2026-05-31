Karadeniz'in en büyüğü. 11 günde 100 bin ziyaretçi ağırladı
31.05.2026 16:27
Son Güncelleme: 31.05.2026 16:28
Samsun'da Canik Belediyesi tarafından 19 Mayıs'ta hizmete açılan Karadeniz'in en büyük Macera Parkı'nı 11 günde 100 bini aşkın kişi ziyaret etti.
Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi Canik Meşe Orman Parkı içerisindeki 40 dönümlük alan üzerine kurulan Macera Parkı, adrenalin tutkunlarının yeni adresi oldu.
İçerisinde zip coaster, tırmanma duvarları, kader atlayışı, trambolin, dev salıncak, yüksek ve alçak ip parkurları, yürüyüş yolları ve gökyüzü merdiveni bulunan park, özellikle gençlerden yoğun ilgi gördü.
Parkı 11 günde 100 bini aşkın kişi ziyaret etti. Samsun'un yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlar olduğu da görüldü.
SPOR KIYAFETİ ZORUNLU
Görevli ekipler ziyaretçilere parkurların kullanımıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Güvenlik ekipmanlarının eksiksiz şekilde kullanıldığı parkta, spor kıyafeti ve spor ayakkabı ile kullanım konusunda da uyarılar yapılıyor.
Canik Macera Parkı, haziran ayı itibarıyla ücretli olarak hizmet verecek.