Karadeniz'in en büyüğü. 11 günde 100 bin ziyaretçi ağırladı

31.05.2026 16:27

Son Güncelleme: 31.05.2026 16:28

İHA

Google'da NTV'yi tercih et

Samsun'da Canik Belediyesi tarafından 19 Mayıs'ta hizmete açılan Karadeniz'in en büyük Macera Parkı'nı 11 günde 100 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Karadeniz'in en büyüğü. 11 günde 100 bin ziyaretçi ağırladı
IHA

Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi Canik Meşe Orman Parkı içerisindeki 40 dönümlük alan üzerine kurulan Macera Parkı, adrenalin tutkunlarının yeni adresi oldu. 

 

İçerisinde zip coaster, tırmanma duvarları, kader atlayışı, trambolin, dev salıncak, yüksek ve alçak ip parkurları, yürüyüş yolları ve gökyüzü merdiveni bulunan park, özellikle gençlerden yoğun ilgi gördü. 

Karadeniz'in en büyüğü. 11 günde 100 bin ziyaretçi ağırladı 1
IHA

Parkı 11 günde 100 bini aşkın kişi ziyaret etti. Samsun'un yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlar olduğu da görüldü.

SPOR KIYAFETİ ZORUNLU 2
IHA

SPOR KIYAFETİ ZORUNLU

Görevli ekipler ziyaretçilere parkurların kullanımıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Güvenlik ekipmanlarının eksiksiz şekilde kullanıldığı parkta, spor kıyafeti ve spor ayakkabı ile kullanım konusunda da uyarılar yapılıyor. 

 

Canik Macera Parkı, haziran ayı itibarıyla ücretli olarak hizmet verecek.