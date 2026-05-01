Karadeniz'in yosunlarından elde ediliyor. Fakülte bahçesinde yetiştirildi

İkinci etapta ise üretilen gübrenin sebze ve meyve yetiştiriciliğinde vereceği sonuçları değerlendirdiklerini belirten Bat, "Denizden kıyıya vuran algleri topladık ve bunlardan gübre elde etmeye çalıştık. Bu gübreler hem sıvı hem katı hem de kompos şeklinde yapıldı. Daha sonra uzman araştırmacı arkadaşlarımız hem marul hem de çileklerde denedi" dedi.

Prof. Dr. Bat, denemenin son derece başarılı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Marullar tam olarak toplanacak hale 5-10 gün içinde gelecektir. Çilekte de yeni yeni kızarmalar olduğunu görüyoruz. Bunlar yaklaşık 1 buçuk aylık süreçte bu hale geldi. Tahminlerimize göre 1-2 hafta içinde buranın tamamen kırmızı çileklerle ve büyük büyük marullarla kaplanmış olacağını göreceğiz.”