Karadeniz’in Zeugma’sı ortaya çıktı. Anadolu'daki en büyük 3 Roma villasından biri

Villadaki mozaiklerin işleniş ve işçilik kalitesiyle de Zeugma'da görülen aynı kalitedeki mozaiklerle eş değer olduğu belirtildi. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl kurtarma ve restorasyon çalışması başlayan Roma villadaki mozaiklerin bu yıl büyük bir bölümünün ortaya çıkartılarak turizme kazandırılması hedefleniyor.

Öte yandan 25 yıldır devam eden ve bu yılda geçtiğimiz günlerde kazı çalışmaları tekrar başlayan Pompeiopolis Antik Kenti'nde 45 kişilik ekip görev alıyor. Ayrıca kazı çalışmaları, Türk arkeologların yanı sıra, İtalya'dan gelen 15 kişilik ekip ile uluslararası olarak sürdürülüyor.