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Karaman'da iki otomobil çarpıştı. 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

29.08.2026 10:09

AA

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Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Karaman'da iki otomobil çarpıştı. 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı

Mustafa Altay (32) idaresindeki 70 DC 903 plakalı otomobil, Kılbasan yolunda M.Ş. (20) yönetimindeki 70 ACU 649 plakalı otomobille çarpıştı.

Karaman'da iki otomobil çarpıştı. 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı 1
Anadolu Ajansı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Altay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Karaman'da iki otomobil çarpıştı. 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı 2
Anadolu Ajansı

Yaralanan diğer aracın sürücüsü M.Ş, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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