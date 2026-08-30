Karanlık çöktü; ayı, deve ve hayaletler sokağa çıktı. Hasat payını hayaletler topladı

Canlandırılan figürlere ve kostümlere ilişkin de bilgi veren Şahin, şunları kaydetti:

"Etkinlikte hayvan figürleri özellikle kullanılıyor. Onlara göre hareketler yapılmaya çalışılıyor. Mesela etkinlikte devesi vardır, ayısı vardır, keçisi vardır, tekesi vardır. Bunlara benzeyen kıyafetler giyilerek oluşturulmaya çalışılıyor. Tabii havanın da karanlık olması gerekiyor. İnsanların tanınmaması gerekiyor, işin özü bu."

Etkinliğin ilk kez izleyenler için farklı bir deneyim olabileceğini belirten Şahin, "İlk kez görenler için biraz korkutucu olabilir ama aslında değil. Şuradaki seyircilerin hepsi bunu izlemeye gelmiştir ve yıllardır gelirler" şeklinde konuştu.