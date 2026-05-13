Karar duruşması ertelendi, sinir krizi geçiren anne hastanelik oldu
13.05.2026 13:25
Karabük'te 23 ay önce meydana gelen ve motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada karar duruşması ertelendi. Sinir krizi geçiren anne, hastaneye kaldırıldı.
Haziran 2024'te Karabük-Yenice Kara Yolu Yeşilköy Mevkiinde meydana gelen kazada 25 yaşındaki Sefa Tulumoğlu, akaryakıt tesisine dönmek için manevra yapan Tuncay İncebacak'ın otomobiline çarpmış, genç sürücü hayatını kaybetmişti.
Kazaya ilişkin davanın duruşması Karabük Adalet Sarayı'nda görüldü.
Duruşmaya, hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün annesi Fatma Tulumoğlu, babası Satılmış Tulumoğlu, yakınları ile üyesi olduğu KASK Kafalılar Motosiklet Derneği üyeleri katıldı.
Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun eksik veya çelişkili olması nedeniyle uzman ekiplerce yeniden değerlendirme yapılmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Kararın ardından anne Fatma Tulumoğlu sinir krizi geçirerek bayıldı. Yakınları ve çevredekilerin yardımıyla adliye dışına çıkarılan Tulumoğlu'na sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılan Fatma Tulumoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KASK Kafalılar Motosiklet Derneği Başkanı Umut Kahriman, karar duruşmasının kusursuz olmalarına rağmen ileri bir tarihe ertelenmesinden dolayı üzüntü duyduklarını belirterek, adalet istediklerini söyledi.