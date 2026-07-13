Karaya oturan gemi ihaleyle satışa çıkıyor. 7 milyon TL'ye satılması bekleniyor
13.07.2026 12:05
Kandıra açıklarında karaya oturan Tanzanya bayraklı 'RAPID' isimli kuru yük gemisi için satış ihalesi düzenlenecek.
Kocaeli’nin Kandıra ilçesi açıklarında yaklaşık 10 aydır karaya oturmuş vaziyette bekleyen Tanzanya bayraklı "RAPID" isimli kuru yük gemisi, açık artırma usulüyle satılığa çıkarıldı.
81 metre uzunluğundaki atıl gemi için belirlenen tahmini satış bedeli 7 milyon 411 bin 754 TL oldu.
EYLÜL 2025'TE KARAYA OTURMUŞTU
Ukrayna'ya gitmek üzere Bartın'dan yola çıkan ve içinde 2 bin 135 ton alçı yükü bulunan gemi, 18 Eylül 2025'te Kefken Pembe Kayalıklar bölgesinde karaya oturmuştu.
Fırtına ve dev dalgalar nedeniyle gemide mahsur kalan yabancı uyruklu 7 mürettebat helikopterle kurtarılmış, daha sonraki süreçte ise gemideki tonlarca alçı başka bir gemiye tahliye edilmişti.
İHALEYE YERLİ VE YABANCI FİRMALAR KATILABİLECEK
Kefken Liman Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi ilana göre, 1991 yapımı, 1574 GRT'lik atıl gemi mevcut haliyle bulunduğu yerde satılacak.
Limanlar Kanunu ve Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak ihaleye yerli ve yabancı firmalar katılabilecek.
İHALE 27 TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı binasında düzenlenecek olan ihale, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00'da başlayacak.
Gemiyi satın almak isteyenlerin 222 bin 353 liralık geçici teminat bedelini yatırması gerekiyor.
İhaleye katılmayı düşünen şirketlerin, gerekli evrakları içeren başvuru dosyalarını en geç 23 Temmuz saat 17.00'ye kadar elden teslim etmeleri şart koşuldu.
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