Karaya oturan gemi ihaleyle satışa çıkıyor. 7 milyon TL'ye satılması bekleniyor

Ukrayna'ya gitmek üzere Bartın'dan yola çıkan ve içinde 2 bin 135 ton alçı yükü bulunan gemi, 18 Eylül 2025'te Kefken Pembe Kayalıklar bölgesinde karaya oturmuştu.

Fırtına ve dev dalgalar nedeniyle gemide mahsur kalan yabancı uyruklu 7 mürettebat helikopterle kurtarılmış, daha sonraki süreçte ise gemideki tonlarca alçı başka bir gemiye tahliye edilmişti.