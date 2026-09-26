Kardeşinin tavsiyesiyle ekti, 4 yılda 10 bin köke ulaştı
26.09.2026 11:18
Kayseri'de yaşayan Bahri Erbay, Almanya’da yaşayan kardeşinin tavsiyesi sonrası aronya yetiştirmeye başladı. 4 yıldır ekim yapan Erbay, 10 bin köke ulaştı.
Kayseri'nin Tomarza ilçesi Karaören Mahallesi’nde yaşayan Bahri Erbay, Almanya’da yaşayan uçak mühendisi kardeşi Selami Erbay'ın tavsiyesi ile aronya yetiştirmeye başladı.
Ana vatanı Kuzey Amerika olan ve yüksek besin değeri nedeniyle “süper meyve” olarak bilinen aronya yetiştiren Erbay, 4 yılda 33 bin dönüm alanda 10 bin köke ulaştı.
"KARDEŞİMİN TAVSİYESİYLE ÜRETİME BAŞLADIM"
Aronya meyvesi üretimine başlama sürecini anlatan Bahri Erbay, “Kardeşim Selami bir meyve bulduğunu söyledi. Ekim yapmamı tavsiye etti. Bahçeye sondaj vurdurduk. Sonra ekimini yaptık. Bir girişimci hocamız vasıtası ile ağaçlar Polonya’dan ithal geldi. 10 bin kök oldu. Hepsi de sertifikalı. 4 yıldır meyve alıyoruz” dedi.
Meyveye alıcı bulamadıklarını belirten Erbay, "Bahçenin kurulumuna girişimci olan hocamız destek oldu. Şu anda da bu meyveyi ondan başka alan yok. Başka kimse yok. Kardeşim ilaç fabrikalarının da bu meyveyi kullanabileceğini, birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi. Kayseri’nin en büyük, İç Anadolu’nun da sayılı büyüklükte olan aronya bahçesinde elde ettiğimiz ürünlerin işlenmesi konusunda zor durumdayız” dedi.
DÖNÜM BAŞINA 1 TON REKOLTE BEKLİYOR
Kayseri’de aronyanın pek bilinmediğine vurgu yapan Erbay, "2022 yılında bu işe başladım. Büyük bir hevesle bu işe girdim. Bu meyveyi yetiştirdik. Ama, alıcı yok. Vatandaşlar ilgi göstermiyor. Bu meyveyi Türkiye’de pek tanıyan yok. Kayseri’nin en büyük aronya bahçesinden biriyiz. Dönüm başına bu yıl 1 ton rekolte elde etmeyi bekliyoruz. Ama ürünü bilen olmadığı için Niğde’de soğuk hava deposuna gönderiyoruz. Meyve suyu, şeker, çay, kahve gibi farklı alanlarda bu meyve değerlendirilebiliyor” diye konuştu.
"BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELEN BİR MEYVE"
Halk tarafından bilinmeyen bir meyveyi köyünde dikmesi sonrası vatandaşlardan gelen tepkilere de değinen Erbay, “Komşularım ilk başta çok şaşırdı. Beraber çalıştık. Ekime yardım ettiler. Onlar da çok sevindiler. Köyümüze daha önce hiç bilinmedik bir meyve üretimi yaptığım için onlar da emek verdi. Kaymakamlarımız gelip bahçemizi ziyaret ediyor" dedi.
Üretici, sözlerine "Şeker, kanser ve KOAH gibi birçok hastalığa iyi gelen bir meyve. Bu tür hastalıkları olanlar sabahları kahvaltıdan önce aç karnına bundan 2 salkım alıp yiyecekler. Çok faydalı. Fakat bilen yok, yiyen yok. Alıcı bulmakta zorlanıyoruz. Destek bekliyoruz" diye devam etti.
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