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Karkamış'ta su seviyesi yükselince yıkık köprüde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

07.09.2026 10:01

İHA

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Karkamış'ta Fırat Nehri üzerindeki yıkık köprüde, su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 4 kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Karkamış'ta su seviyesi yükselince yıkık köprüde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
IHA

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki yıkık köprüde mahsur kalan 4 kişi, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

 

Olay, gece saatlerinde Karkamış Barajı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, vakit geçirmek amacıyla bölgedeki yıkık köprüye çıkan 4 arkadaş, bir süre sonra su seviyesinin yükselmesiyle köprü üzerinde mahsur kaldı. 

 

Kendi imkanlarıyla kıyıya dönemeyen şahıslar, çevredeki vatandaşlara güçlükle seslerini duyurabildi.

Karkamış'ta su seviyesi yükselince yıkık köprüde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı 1
IHA

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, kurtarma çalışmalarına başladı.

Karkamış'ta su seviyesi yükselince yıkık köprüde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı 2
IHA

Baraj kapaklarının kapatılmasıyla birlikte su seviyesi düşürüldü. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

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