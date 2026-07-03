Karpuz seçerken 400 gram altınından oldu

Bu sırada hiçbir şey hissetmeyen Meryem El Muhammed, pazarcıya para vermek için çantasını açtığında neye uğradığını şaşırdı. Meryem El Muhammed, sonrasında karakola giderek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyip Meryem El Muhammed'in tarif ettiği kadını yakalamak için çalışma başlattı.