Karpuz seçerken 400 gram altınından oldu
03.07.2026 13:30
Adana'da yaşayan Suriye uyruklu kadın, evde çalınır korkusuyla yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda karpuz seçerken kaptırdı. 400 gram altın, 3 Temmuz 2026 itibariyle 2 milyon 386 bin 370 lira ediyor.
Olay geçtiğimiz pazar günü Adana'nın Yüreğir ilçesindeki semt pazarında meydana geldi. Suriye'deki iç savaştan kaçarak kente gelen 4 çocuk annesi Meryem El Muhammed, mobilyacı eşiyle birlikte 17 yıl boyunca çalışarak 400 gram altın biriktirdi.
400 gram altın, 3 Temmuz 2026 itibariyle 2 milyon 386 bin 370 lira ediyor.
Evde çalınır korkusuyla altınları sürekli yanında taşıyan kadın, pazarda hırsızların kurbanı oldu.
Karpuz seçerken arkasından yaklaşan bir kadın, Meryem El Muhammed'e sarıldı ve o sırada çantasındaki altın dolu cüzdanı aldı.
Bu sırada hiçbir şey hissetmeyen Meryem El Muhammed, pazarcıya para vermek için çantasını açtığında neye uğradığını şaşırdı. Meryem El Muhammed, sonrasında karakola giderek şikayetçi oldu.
Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyip Meryem El Muhammed'in tarif ettiği kadını yakalamak için çalışma başlattı.
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