Kasası 300-350 TL. Toplayıp, yıkayıp, pişiriyorlar

Er, "İlk önce domateslerimizi topluyoruz, yıkıyoruz. Biraz pişirdikten sonra makineden geçirip suyunu kaynatıyoruz. Suyu koyduktan sonra yağını, şekerini, tuzunu koyup biraz daha kaynatıyoruz. Daha sonra sıcak sıcak şişelere vakumluyoruz. Sonra temiz temiz tüketiyoruz" dedi.

Salça yapımının mahallede bir dayanışma geleneğine dönüştüğünü ifade eden Er, "Köydeki bütün arkadaşlar toplanıp bu işleri sırayla birbirimize yapıyoruz. Salça zamanında salça, tarhana, kesme, kuskus, yufka. Sırayla bunları hep beraber yapıyoruz" diye konuştu.

Hazırladıkları ürünleri kendi aileleri için tükettiklerini belirten Er, "Bu yaptığımız ürünleri kendi ailemiz için kullanıyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza kış boyunca bütün ihtiyaçlarımızı yapıyoruz. Turşumuzu, salçamızı, her şeyimizi kendimiz üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

Üretimde emeğin ve alın terinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Er, hazır ürünlerin yaygınlaşması nedeniyle gençlerin bu geleneklerden uzaklaştığını söyledi.