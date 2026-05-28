Kastamonu'da feci kaza: Üç ölü, bir yaralı
28.05.2026 16:00
Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu üç kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.
İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI
B.S. (71) idaresindeki otomobil, Kastamonu-Karabük karayolu Müslimler köyü yol ayrımında istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan M.S. (66) ve M.K. (63) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan N.K. (62) ise sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.