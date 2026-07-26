Kastamonu'yu sel vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod ile uyardığı Kastamonu'da gece saatlerinde şiddetli sağanak yağış etkisini gösterdi.

Özellikle sahil ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar taşkınlara neden oldu.

Metrekareye 157 kilogram yağışın düştüğü ve sele dönüştüğü Doğanyurt ilçesinin ardından Cide ilçesinde de gece saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu.