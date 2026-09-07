Kavanoz kavanoz hazırlıyorlar. Yazın bereketi kış aylarına taşınıyor

Kadınların verdiği bilgilere göre bu dönemde kapya biberin kilogramı yaklaşık 35-40 TL, domatesin kilogramı 15-20 TL, kıl biberin kilogramı yaklaşık 50 TL, patlıcanın kilogramı ise 50-60 TL arasında değişiyor.

Sebzeleri toplu olarak satın alan kadınlar, ürünleri ev yapımı kışlık yiyeceklere dönüştürerek hem sofralarının ihtiyacını karşılıyor hem de aile bütçesini korumaya çalışıyor.