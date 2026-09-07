Kavanoz kavanoz hazırlıyorlar. Yazın bereketi kış aylarına taşınıyor
07.09.2026 14:21
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kadınlar, sebze fiyatlarının daha uygun olduğu yaz dönemini değerlendiriyor. Bir yandan kış için hazırlık yapan kadınlar, diğer yandan imece geleneğini yaşatıyor.
Tekirdağ Malkara'daki kadınlar, yaz aylarında bol miktarda bulunan sebzeleri satın alarak kışlık ürünlere dönüştürüyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlıklarda domates, kıl biber, kapya biber ve patlıcanlar tek tek işlenerek kavanozlara dolduruluyor.
Özellikle kıl biberli domates acılı sos hazırlayan kadınlar, domates ve biberleri özenle temizleyerek pişiriyor. Kapya biber ve patlıcanlar ise közde pişirildikten sonra kabukları ve çekirdekleri temizlenerek kavanozlanıyor. Hazırlanan ürünlerin kış aylarında sofralarda tüketilmesi hedefleniyor.
Kışlık hazırlıklar yalnızca yiyecek stoklamakla kalmıyor, kadınların bir araya gelerek dayanışma içerisinde çalışmasına da imkan sağlıyor. Bir kişinin tek başına uzun sürede tamamlayabileceği işler, imece usulüyle kısa sürede tamamlanıyor.
SEBZELER UYGUN FİYATTAN ALINIYOR
Yaz mevsiminde sebzelerin daha uygun fiyatlardan alınabilmesi ise aile bütçesine katkı sağlıyor. Kış aylarında aynı ürünlerin daha yüksek fiyatlara alınmasının önüne geçmek isteyen aileler, ihtiyaç duydukları miktardaki sebzeyi yaz aylarında satın alarak kendi kışlıklarını hazırlıyor.
Kadınların verdiği bilgilere göre bu dönemde kapya biberin kilogramı yaklaşık 35-40 TL, domatesin kilogramı 15-20 TL, kıl biberin kilogramı yaklaşık 50 TL, patlıcanın kilogramı ise 50-60 TL arasında değişiyor.
Sebzeleri toplu olarak satın alan kadınlar, ürünleri ev yapımı kışlık yiyeceklere dönüştürerek hem sofralarının ihtiyacını karşılıyor hem de aile bütçesini korumaya çalışıyor.
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