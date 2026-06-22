Kavanozu servet değerinde, kilosu tam 7 bin TL. 2 bin 300 rakımda 400'ü aşkın türden toplanıyor

Tüketicinin alım gücünün düşünülerek bir zam yapıldığını dile getiren Anzerli Bal üreticisi ve kooperatif Başkanı Osman Civelek "2026 yılı sezonu başlamış durumdadır. Arıcılarımız Anzer'e çıktılar, kovanlarını yerleştirdiler. Bal üretimine başlayacağız. Biz 2026 yılı için kooperatifler ortak bir kararla birlikte 1 kilogram balın 7 bin TL olmasını, yine polen fiyatlarının da aynı şekilde 1 kilogram polenin 7 bin TL olmasını karar verdik. Geçen sene bu 6 bin liraydı, bu sene 7 lira oldu. Ülkedeki ekonomik şartları biliyoruz. Biz de tüketiciyi çok fazla mağdur etmeme adına cüzi bir zam yaptık. Anzer Balı'nı korumak için bu zam gerekliydi, fakat cüzi bir zamdır" ifadelerini kullandı.