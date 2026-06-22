Kavanozu servet değerinde, kilosu tam 7 bin TL. 2 bin 300 rakımda 400'ü aşkın türden toplanıyor
22.06.2026 10:06
Dünyaca ünlü coğrafi işaretli Anzer Balı'nın yeni sezon ürünlerinin kilosu 7 bin TL'den satışa çıkacak.
40'ı endemik olmak üzere 400'ü aşkın çiçek türünden 2 bin 300 rakımdaki Anzer Yaylası'nda üretilen Anzer Balı'nın 2026 yılı için fiyatı kooperatiflerin ortak kararı ile belirlendi.
KİLOSU 7 BİN TL OLARAK BELİRLENDİ
250 gram, 500 gram ve 1 kilogramlık kavanozlara konularak satışa hazır hale getirilecek olan Anzer Ballı'nın bu yıl kilosu 7 bin TL'den alıcı bulacak.
Tüketicinin alım gücünün düşünülerek bir zam yapıldığını dile getiren Anzerli Bal üreticisi ve kooperatif Başkanı Osman Civelek "2026 yılı sezonu başlamış durumdadır. Arıcılarımız Anzer'e çıktılar, kovanlarını yerleştirdiler. Bal üretimine başlayacağız. Biz 2026 yılı için kooperatifler ortak bir kararla birlikte 1 kilogram balın 7 bin TL olmasını, yine polen fiyatlarının da aynı şekilde 1 kilogram polenin 7 bin TL olmasını karar verdik. Geçen sene bu 6 bin liraydı, bu sene 7 lira oldu. Ülkedeki ekonomik şartları biliyoruz. Biz de tüketiciyi çok fazla mağdur etmeme adına cüzi bir zam yaptık. Anzer Balı'nı korumak için bu zam gerekliydi, fakat cüzi bir zamdır" ifadelerini kullandı.
YASAL UYARI
RIZE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. RIZE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.