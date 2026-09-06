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Kaybolan oğlunun bulunduğunu öğrenen anne sevinçten bayıldı

06.09.2026 15:41

DHA

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Bursa'da ailesi incir bahçesinde çalışırken kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışmasıyla 3 saat sonra bulundu. Oğlunun bulunduğunu öğrenen anne, sevinçten bayıldı.

Kaybolan oğlunun bulunduğunu öğrenen anne sevinçten bayıldı
DHA

Osmangazi ilçesi Dürdane Mahallesi Kuşdili mevkisine mevsimlik işçi olarak gelen Suriye uyruklu ailenin oğlu Emir Ğırnebi, iddiaya göre anne ve babası incir toplarken bir anda gözden kayboldu.

Kaybolan oğlunun bulunduğunu öğrenen anne sevinçten bayıldı 1
DHA

Oğullarının bahçede olmadığını gören aile, çevredeki aramaları sonuçsuz kalınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Saat 10.30’da gelen ihbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 

Kaybolan oğlunun bulunduğunu öğrenen anne sevinçten bayıldı 2
DHA

AFAD, Jandarma Asayiş, JAK, JÖH, köpekli arama ekipleri, KUMDAK, NAK, İHAKUT, MAK, İHH, AKUT, ANDA, BAKUT, MAG-DER, MAG-AME, Mudanya Belediyesi MAK, Yıldırım Belediyesi AKE, Osmangazi Belediyesi AKE ve UMKE ekipleri kayıp çocuğu bulmak için çalışma başlattı. 

 

124 personel ve 24 aracın görev aldığı çalışmalara dron, termal dron, İHA, ATV ve arama köpekleri de katıldı.

Kaybolan oğlunun bulunduğunu öğrenen anne sevinçten bayıldı 3
DHA

Emir Ğırnebi, arama çalışmalarının üçüncü saatinde kaybolduğu yere 500 metre mesafede Bursa-Gemlik yolunun yanındaki çalılıkta ağlarken bulundu. Çocuğunun bulunduğunu öğrenen anne sevinçten bayılırken, sağlık durumu iyi olan Emir, ailesine teslim edildi. 

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