Kaybolduğu yerde çektirmiş. Son fotoğrafı ortaya çıktı
02.06.2026 10:02
Adana'nın Karaisalı ilçesi Eğlence Çayı'na girdikten sonra kaybolan gençten 3 gündür haber alınamıyor. Gencin kaybolduğu yerde çektirdiği son fotoğrafı ortaya çıktı.
IHA
Olay Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Dokuzoluk mevkisinde bulunan Eğlence Çayı mevkisinde, pazar günü meydana geldi.
Serinlemek amacıyla çaya giren Ömer Altepkin, bir süre sonra suda gözden kayboldu.
IHA
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, su altı arama-kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. 3 gündür aranan Alptekin bir türlü bulunamadı.
Alptekin'in kaybolduğu yerde çektirdiği son fotoğrafı da ortaya çıktı.
IHA
Alptekin'i bulmak için bugün de çalışmalar devam ediyor.