Kayıp Eylül'den iki aydır haber yok

Eskişehir'de Eylül Başboğa isimli kadından iki aydır haber alınamıyor.

Ailenin altı çocuğundan biri olan Eylül Başboğa, 2025 yılının haziran ayında annesi ve kardeşleri ile yaşadığı İzmir'den ayrılarak, babası ile birlikte memleketi Mardin'e gitti.

Beş gün kaldığı babasıyla anlaşamadığı belirtilen Başboğa, Eskişehir’e gelerek kadın sığınma evine yerleşti. Aylarca kadın sığınma evinde kalan Başboğa, bu süreçte annesi Hediye Kandemir ile telefonla iletişimi sürdürdü.

En son 12 Nisan'da annesi Hediye Kandemir ile mesajlaşan Başboğa’nın cep telefonu bu tarihte kapandı. Kızıyla irtibat kuramayan Hediye Kandemir, kayıp başvurusunda bulundu.