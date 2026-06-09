Kayıp Eylül'den iki aydır haber yok
09.06.2026 16:27
Eskişehir'de Eylül Başboğa isimli kadın iki aydır kayıp.
Eskişehir'de Eylül Başboğa isimli kadından iki aydır haber alınamıyor.
Ailenin altı çocuğundan biri olan Eylül Başboğa, 2025 yılının haziran ayında annesi ve kardeşleri ile yaşadığı İzmir'den ayrılarak, babası ile birlikte memleketi Mardin'e gitti.
Beş gün kaldığı babasıyla anlaşamadığı belirtilen Başboğa, Eskişehir’e gelerek kadın sığınma evine yerleşti. Aylarca kadın sığınma evinde kalan Başboğa, bu süreçte annesi Hediye Kandemir ile telefonla iletişimi sürdürdü.
En son 12 Nisan'da annesi Hediye Kandemir ile mesajlaşan Başboğa’nın cep telefonu bu tarihte kapandı. Kızıyla irtibat kuramayan Hediye Kandemir, kayıp başvurusunda bulundu.
Oğlu Devran Başboğa ile Eskişehir'e gelen Hediye Kandemir, kızının fotoğraflarının yer aldığı ilanları sokaklara asarak aramaya başladı.
Polis ekiplerince yapılan incelemede Eylül'ün en son üç gün önce Deliklitaş Mahallesi'nde bir sokaktan geçerken güvenlik kamerasında görüntüsü tespit edildi.
KIZININ HAYATINDAN ENDİŞE EDİYOR
Kızının Eskişehir'de sokaklarında aradıklarını ve hayatından endişe ettiklerini ifade eden Hediye Kandemir, "Babası gelip kızı memlekete götürmüş. Orada 5 gün babasında kaldı. Herhalde babasıyla anlaşamamış, Eskişehir sığınma evine gitmiş. Artık telefonu kapandı haber alamıyorum kızımdan." diye konuştu.
Anne Kandemir’in başvurusu üzerine Eylül’ün bulunması için de araştırma başlatıldı.