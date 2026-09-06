Kayıp kadının göl kenarında cansız bedeni bulundu
06.09.2026 13:00
Bolu'da perşembe gününden beri kayıp olan Nuriye Bölükbaş'ın Yeniçağ Gölü kenraında cansız bedeni bulundu.
Yeniçağa ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Nuriye Bölükbaş’tan perşembe günü akşam saatlerinden itibaren haber alamayan yakınlarının kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Bölükbaş’ın en son görüldüğü Yeniçağa Gölü çevresinde arama çalışması başlattı. Dron ile havadan, suda ise Zodyak botlarla yürütülen çalışmalarda sabah saatlerinde Bölükbaş’ın Yeniçağa Gölü kenarında cansız bedeni bulundu.
Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Nuriye Bölükbaş’ın cenazesi, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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