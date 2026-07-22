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Kayıp vatandaş tabutun içinde sağ olarak bulundu

22.07.2026 21:55

Son Güncelleme: 22.07.2026 21:57

İHA

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Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde kaybolan bir kişi, mezarlığın malzeme deposundaki bir tabutun içinde sağ olarak bulundu.

Kayıp vatandaş tabutun içinde sağ olarak bulundu
IHA

Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenipazar Beldesi’nde ikamet eden 58 yaşındaki O.T. nin evden ayrıldıktan sonra uzunca süre dönmemesi üzerine kendisinden haber alamayan ailesi Yenipazar Jandarma Karakoluna başvurdu.

Kayıp vatandaş tabutun içinde sağ olarak bulundu 1
IHA

Ekiplerin yaptığı aramalar sonucu kaybolan O.T. Ömerli Mahallesi Mezarlığı’ndaki malzeme deposundaki bir tabutun içerisinde sağ olarak bulundu.

Kayıp vatandaş tabutun içinde sağ olarak bulundu 2
IHA

Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan O.T. tedbir amaçlı olarak sağlık kuruluşuna sevk edildi. Neden tabutun içerisine girdiği ise henüz anlaşılamadı.