Mevsimi kısa sürüyor. Kilosu 800 TL'den 150 TL'ye düştü

Yeşilyurt ilçesi Kendirli Mahallesi'nde yaklaşık 65 dönümlük alanda kayısı üretimi yapan İsmail Memur, geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle ürün alamadıklarını hatırlatarak, bu yıl ise az da olsa ürün bulunduğunu söyledi.

Çağla döneminde olduklarını belirten üretici Memur, "Geçen yıl don nedeniyle kayısı olmamıştı. Önümüzdeki mayıs ayında hava şartları belirleyici olacak." dedi.

Memur, geçtiğimiz günlerde kentte bazı alanlarda dolu yağışının etkili olmasına rağmen kendi bahçelerinde ciddi bir zarar oluşmadığını ifade etti.