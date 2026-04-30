Mevsimi kısa sürüyor. Kilosu 800 TL'den 150 TL'ye düştü
30.04.2026 10:18
İHA
Malatya'da kayısıda çağla dönemine girilirken, üreticiler hasat öncesi umutlu bekleyişini sürdürüyor.
Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da 2025 nisanındaki zirai don nedeniyle mahsul elde edemeyen üreticiler, bu yıl az da olsa ürünlerinin bulunduğunu belirterek yeni sezon için umutlu olduklarını ifade etti.
Malatya ekonomisinin bel kemiği ve binlerce ailenin geçim kaynağı olan kayısıda zirai don endişesi sürerken çağla dönemine girilmesiyle birlikte gözler mayıs ayına çevrildi.
Yeşilyurt ilçesi Kendirli Mahallesi'nde yaklaşık 65 dönümlük alanda kayısı üretimi yapan İsmail Memur, geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle ürün alamadıklarını hatırlatarak, bu yıl ise az da olsa ürün bulunduğunu söyledi.
Çağla döneminde olduklarını belirten üretici Memur, "Geçen yıl don nedeniyle kayısı olmamıştı. Önümüzdeki mayıs ayında hava şartları belirleyici olacak." dedi.
Memur, geçtiğimiz günlerde kentte bazı alanlarda dolu yağışının etkili olmasına rağmen kendi bahçelerinde ciddi bir zarar oluşmadığını ifade etti.
BAZI BÖLGELERDE HASAT ERKEN BAŞLADI
Türkiye’nin erkenci meyve üretim merkezlerinden Datça ve Mersin’de çağla hasadı, kışın ılıman geçmesiyle bu yıl normalden 15 gün önce başladı. Şubat sonu itibarıyla dalından el işçiliğiyle tek tek toplanan ilk ürünler piyasaya sürüldü.
Sezonun ilk hasadında kilogram fiyatı 800 ile 1000 TL arasında değişen rekor seviyelerle alıcı bulurken, üretimin yaygınlaşmasıyla birlikte fiyatlarda düşüş yaşandı. Mart ayı ortası itibarıyla Mersin/Silifke bölgesindeki hasatla beraber fiyatlar 150 TL bandına kadar geriledi.
Mevsimi oldukça kısa süren çağlada, arzın artmasıyla birlikte fiyatların önümüzdeki günlerde daha da dengelenmesi bekleniyor.
YASAL UYARI
MALATYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MALATYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.